В 2020 году проверки по ККТ не проводятся. Даже если поступают доносы

Граждане и организации могут сообщить в ИФНС о неприменении кем-то ККТ. Налоговики на основании такой жалобы могут провести проверку.

Одна такая история описана в письме ФНС № АБ-3-20/7287@ от 30.10.2020.

Гражданин написал в ИФНС о том, что на автомойке нарушения по ККТ. Однако представленные им документы не содержали факты, подтверждающие совершение административного правонарушения в сфере законодательства о применении ККТ, на основании чего в отношении ИП налоговым органом вынесено определение об отказе в возбуждения дела об административном правонарушении.

Учитывая изложенное, в целях подтверждения доводов, изложенных в обращении, налоговым органам необходимо провести соответствующие контрольные мероприятия, но проверки по ККТ в 2020 году не проводятся.

Таким образом, информация из жалобы будет использована налоговыми органами при проведении соответствующих контрольных мероприятиях после снятия моратория на проведение проверок, говорится в документе.