О возбуждении исполнительного производства будут автоматически извещать через госуслуги

Пользователей портала госуслуг будут своевременно информировать о возбуждении исполнительного производства.

Соответствующее Постановление Правительства № 1943 от 26.11.2020 опубликовано на сайте кабмина.

Ранее для доступа к такой информации в электронном виде нужно было подавать специальное заявление о получении юридически значимых оповещений. Теперь же уведомления об исполнительном производстве от ФССП будут приходить автоматически, без каких-либо дополнительных действий со стороны зарегистрированного гражданина.

Пользователей будут информировать о новой функции при входе в учетную запись. Те, кто считают эту опцию излишней, могут от нее отказаться. Оформить отказ можно в личном кабинете на портале госуслуг.

Решение упростит информирование граждан, которым на основании исполнительных документов предписано погасить долги по алиментам, административным штрафам, налогам.

Оперативная передача извещений, в свою очередь, позволит избежать негативных последствий, в том числе связанных с дополнительными взысканиями и ограничением выезда за границу.