Прошла информация, что в 2021 ПФР проверит, нет ли у пенсионеров лишних доходов. Но это неправда

На днях появилась информация, что в 2021 году пройдут массовые проверки пенсионеров на предмет наличия дополнительных доходов.

Также начнут проверять места жительства пенсионеров, получающих северные доплаты.

Об этом сообщила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Однако позже член Общественной палаты и член Общественного совета Минтруда Наталья Починок, комментируя это заявление, опровергла его.

Она заявила, что у Минтруда и ПФР нет планов по проверке доходов пенсионеров.

«Пенсии и дополнительные доходы — это просто не связанные между собой вещи. Пенсия назначается в зависимости от заработанных пенсионных прав в период работы», — цитирует РИА Новости ее слова.

Починок отметила, что обсудила этот вопрос и с Минтрудом и с ПФР, и «никто дополнительных проверок не вводит».

Ранее дополнительные проверки опровергли и в Госдуме.