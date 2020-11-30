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Все больше россиян отказываются от использования наличных

Доля россиян, отказавшихся от наличных денег и перешедших на безналичный расчет, достигла 40%.

К таким данным пришли в Сбере, пишут «РИА Новости», со ссылкой на первого зампреда правления Александра Ведяхина.

«Стабильно растёт доля полностью безналичных клиентов — которые пользуются банковской картой, но в течение месяца не снимают в банкомате наличные. Сейчас она составляет 39%, это на 5 процентных пунктов выше, чем до пандемии», — говорит он.

Он также рассказал, что Россия является одним из мировых лидеров по скорости роста безналичных платежей. Так, по его словам, уже до 85% клиентов Сбера используют карты для безналичных переводов и расчётов за товары и услуги, а не только для снятия наличных.

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