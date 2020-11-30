Бизнес хочет получить новые меры поддержки

Экономика восстанавливается гораздо хуже, чем ожидалось, следует из мониторинга, проведенного аппаратом бизнес-омбудсмена.

Во избежание массовой ликвидации компаний и сокращения рабочих мест, необходима разработка очередного пакета мер поддержки бизнеса, констатируется в исследовании.

Не испытали проблем только 13,3 % компаний из числа опрошенных. У 83,7 % выручка ощутимо снизилась (в том числе у 19 % — в 4 раза и более). 3 % сообщили, что были вынуждены закрыть свой бизнес.

Главная проблема — падающий спрос.

45,34 % респондентов указали, что не смогли воспользоваться никакими мерами государственной поддержки. 23,55 % воспользовались отсрочкой по всем видам налогов (за исключением НДС), 20,7 % — кредитованием под 2 % на возобновление деятельности, 19,3 % — продлением сроков уплаты страховых взносов.

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38,6 % предпринимателей, которые воспользовались той или иной мерой поддержки, должны погасить свои обязательства в ближайшее время. Однако почти половина из них нуждается в новой реструктуризации, так как не смогут погасить долг по наступлению срока погашения. Еще 9,3 % считают, что не смогут погасить долг, и вынуждены будут закрыть бизнес.

В частности, только 33,9 % респондентов, получивших кредит под 2%, или прямые дотации с условием сохранения занятости, смогут сохранить численность персонала на 1 декабря.

Ещё 23,7 % предпринимателей смогут выполнить условие по сохранению численности персонала на 1 декабря, только если государство предоставит дополнительную помощь.

Участников опроса попросили выбрать самые действенные, с их точки зрения, меры поддержки на будущее (до 3 вариантов). Топ-3 ответов выглядит так: