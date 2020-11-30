«Почту России» ждет цифровая трансформация. Для этого ей дали кредитов на 7,5 миллиардов

«Почте России» дадут кредитов на 7,5 млрд рублей по льготной ставке менее 3%. Это для финансирования в 2020-2024 годах проектов цифровой трансформации.

Соответствующие кредитные соглашения уже заключены со Сбером, Альфа-банком и Райффайзенбанком. Программа льготного кредитования запущена Минцифры в августе этого года.

Кредитные средства будут направлены на развитие интеллектуальной системы управления сортировкой, платформы управления геораспределенным хранением и комплектацией заказов, оптимизированной онлайн-платформы по предоставлению продуктов и услуг.

Кроме того, в рамках цифровизации «Почта» занимается развитием платформы единого геоинформационно-аналитического сопровождения деятельности по управлению региональной сетью, единой инфокоммуникационной платформой, единой автоматизированной системой отделений и единой информационно-аналитической платформой (DataCloud).

Интересно, а работать сотрудники Почты быстрее от этого станут?

По материалам «ТАСС».