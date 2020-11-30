Вторичный рынок жилья вырос на 50% по количеству сделок с начала года

С начала года количество сделок на вторичном рынке жилой недвижимости выросло на 50%. Цены же на жилье продолжают расти, даже на вторичку.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Росреестра.

«Количество сделок по договорам купли-продажи, зарегистрированных Росреестром на вторичном рынке недвижимости, по итогам трех кварталов 2020 года выросло более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 2,5 млн», — говорится в сообщении.

Там отметили, что положительную динамику показывает и объем сделок с ипотекой. За три квартала этого года зарегистрировано 2,3 млн сделок, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в сентябре было оформлено 348,7 тыс. сделок по ипотеке, что почти на 52% больше, чем годом ранее.

«Это говорит о восстановлении и продолжающемся росте рынка недвижимости», — отмечают в Росреестре.

В ведомстве добавили, что доля электронных сделок по ипотеке выросла до 40%, а до конца 2021 года этот показатель планируется довести до 80%, то есть практически сделать регистрацию ипотеки в режиме онлайн по всей стране.