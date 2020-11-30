Путин призвал чиновников заботиться о доходах населения

Путин потребовал от чиновников обращать внимание на доходы населения. Об этом он сказал на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.
«Ясно, что везде по стране нужно заботиться о доходах населения. Но мы должны таргетировать такие случаи, где это требует особого внимания», — отметил президент.
По словам Путина, это многовекторный процесс, связанный с созданием новых рабочих мест, в том числе за счет реализации новых инвестиционных проектов.
«Но на это нужно обращать внимание, конечно», — добавил глава государства.
По материалам «РБК».