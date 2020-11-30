В Думу внесен проект об освобождении новостроек на 5 лет от взносов на капремонт

Не взимать плату за капремонт с собственников квартир в новостройках первые 5 лет. Такая норма содержится в законопреокте, внесенном сегодня в Госдуму.

Сейчас от этих взносов освобождены жители аварийных домов, подлежащих сносу и жители домов, землю под которым изымает государство для своих нужд.

В отношении новых домов установлены особые правила. Все зависит от сроков включения дома в региональную программу капремонта (но не позднее чем через 5 лет).

В каких-то регионах это происходит раньше.

Проектом предусмотрено установить единую норму для всей страны — 5 лет.

Авторы проекта — депутаты от ЛДПР.