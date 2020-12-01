Изменится классификация основных средств

В Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную Постановлением Правительства от 1 января 2002 № 1, внесут изменения.

Соответствующий проект опубликован на федеральном портале.

Изменения произойдут в шестой и восьмой группах и касаются морских судов.

В подразделе «Средства транспортные» раздела «Шестая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно)» позицию, касающуюся судов морских пассажирских прочих, исключат.

При этом подраздел «Транспортные средства» раздела «Восьмая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 20 лет до 25 лет включительно)» дополнят позицией следующего содержания:

«310.30.11.21.119 Суда морские пассажирские прочие суда пассажирские на подводных крыльях морские и на воздушной подушке морские».

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То есть срок амортизации пассажирских судов на подводных крыльях и судов на воздушной подушке будет увеличен из-за их перемещения из 6 группы в 8-ую.

В настоящей рыночной ситуации у потенциальных эксплуатантов, в том числе лизингополучателей, прежде всего морских пассажирских судов на подводных крыльях, существует потребность в лизинге на период 20 и более лет. Длительный период амортизации, как и связанный с ним срок лизинга, снижает финансовую нагрузку на эксплуатанта в краткосрочной перспективе и позволяет структурировать производственные процессы, говорится в пояснительной записке.