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Установлена предельная база по взносам на 2021 год

На 2021 год предельная база по страховым взносам установлена в следующих размерах:

  • на ОСС - 966 000 рублей;
  • на ОПС - 1 465 000 рублей.

Накануне опубликовано соответствующе Постановление Правительства № 1935 от 26.11.2020.

Напомним, в этом году база по взносам на ОСС составляет 912 000 рублей, по взносам на ОПС – 1 292 000 рублей.

Какое значение имеет предельная база в деле пенсионного обеспечения и что будет с пенсиями из-за ее повышения, мы рассказывали в материале «Как новая предельная база по взносам повлияет на вашу будущую пенсию: примеры расчета» .

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