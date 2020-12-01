Установлена предельная база по взносам на 2021 год

На 2021 год предельная база по страховым взносам установлена в следующих размерах:
- на ОСС - 966 000 рублей;
- на ОПС - 1 465 000 рублей.
Накануне опубликовано соответствующе Постановление Правительства № 1935 от 26.11.2020.
Напомним, в этом году база по взносам на ОСС составляет 912 000 рублей, по взносам на ОПС – 1 292 000 рублей.
Какое значение имеет предельная база в деле пенсионного обеспечения и что будет с пенсиями из-за ее повышения, мы рассказывали в материале «Как новая предельная база по взносам повлияет на вашу будущую пенсию: примеры расчета» .