Как новая предельная база по взносам повлияет на вашу будущую пенсию: примеры расчета

Предельную базу по страховым взносам на ОПС на 2021 год увеличили. Давайте вместе разберемся, как это повлияет на вашу будущую пенсию.

Что случилось

Под занавес минувшей рабочей недели Минфин опубликовал проект будущего Постановления Правительства по утверждению предельной величины базы для исчисления страховых взносов на 2021 год.

На 2021 года предельная база установлена:

по взносам на ОСС — 966 000 рублей ;

; по взносам на ОПС — 1 465 000 рублей.

В этой статье нас будет интересовать база по ОПС, так как именно она влияет на размер вашей будущей пенсии.

Как власти высчитали эту сумму? Почему именно 1,465 млн. рублей? Объясняем:

Предельная база по взносам на ОПС считается с учетом размера средней зарплаты в РФ на 2021 год, увеличенного в 12 раз, и применяемого к нему повышающего коэффициента.

Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника берется из разработанных Минэкономразвития параметров прогноза социально - экономического развития РФ и на 2021 год составляет 53 096 рубля.

Коэффициент установлен пунктом 5 статьи 421 НК и на 2021 составляет 2,3.

Расчет следующий: 53 096 х 12 х 2,3 = 1 465 449,60 рублей, с учетом округления – 1 465 000 рублей.

Обобщим в таблице все эти данные за последние четыре года:

Год Средняя зарплата Повышающий к-т Предельная база Прирост базы, % 2018 45 522 2,0 1 021 000 2019 46 432 2,1 1 150 000 12,6 % 2020 48 942 2,2 1 292 000 12,3 % 2021 53 096 2,3 1 465 000 13,4 %

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Формула балла

Предельная величина взносов, устанавливаемая на каждый год, оказывает большое влияние на количество заработанных вами баллов, учитываемых при расчете пенсии.

В формуле расчета балла этот показатель находится в знаменателе, соответственно, чем больше база, тем меньше баллов вы заработаете. А чем меньше баллов, тем меньше пенсия.

То есть ежегодное увеличение предельной базы ведете к ежегодному уменьшению количества заработанных баллов при прочих равных условиях.

Формула расчета балла такова:

ИПК = СВ / СВмакс * 10

ИПК - индивидуальный пенсионный коэффициент (балл);

СВ - сумма взносов по индивидуальному тарифу (ваша зарплата за год * 16 %);

СВмакс – сумма взносов по индивидуальному тарифу с предельной базы (предельная база * 16%).

При этом есть ограничение по количеству баллов, которые вам начислит ПФР. Тех, у кого зарплата маленькая, это ограничение не интересует. Они все равно не дотягивают до максимума. А вот те, кто зарабатывает прилично, должны знать, что не все взносы, уплаченные работодателем (даже с учетом «обрезанной» ставки в 16 %) отразятся на их будущей пенсии. Какой огромной не была бы зарплата, выше потолка по баллам не прыгнешь.

Год Максимальное количество баллов 2018 8,7 2019 9,13 2020 9,57 2021 10

Кстати, о тарифе. Не стоит забывать, что не все 22 % взносов, уплаченных с вашей зарплаты вашим работодателем, отражаются на вашем индивидуальном лицевом счете в ПФР. Тариф делится на 2 части – индивидуальную (16 %) и солидарную (6 %). Количество заработанных баллов считается только исходя из индивидуальной части.

Если же ваш работодатель уплачивает взносы по пониженному тарифу, на количестве баллов это не отразиться. Подсчет ведется от суммы зарплаты.