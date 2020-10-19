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Как новая предельная база по взносам повлияет на вашу будущую пенсию: примеры расчета

Предельную базу по страховым взносам на ОПС на 2021 год увеличили. Давайте вместе разберемся, как это повлияет на вашу будущую пенсию.

Что случилось

Под занавес минувшей рабочей недели Минфин опубликовал проект будущего Постановления Правительства по утверждению предельной величины базы для исчисления страховых взносов на 2021 год.

На 2021 года предельная база установлена:

  • по взносам на ОСС — 966 000 рублей;
  • по взносам на ОПС — 1 465 000 рублей.

В этой статье нас будет интересовать база по ОПС, так как именно она влияет на размер вашей будущей пенсии.

Как власти высчитали эту сумму? Почему именно 1,465 млн. рублей? Объясняем:

Предельная база по взносам на ОПС считается с учетом размера средней зарплаты в РФ на 2021 год, увеличенного в 12 раз, и применяемого к нему повышающего коэффициента.

Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника берется из разработанных Минэкономразвития параметров прогноза социально - экономического развития РФ и на 2021 год составляет 53 096 рубля.

Коэффициент установлен пунктом 5 статьи 421 НК и на 2021 составляет 2,3.

Расчет следующий: 53 096 х 12 х 2,3 = 1 465 449,60 рублей, с учетом округления – 1 465 000 рублей.

Обобщим в таблице все эти данные за последние четыре года:

Год

Средняя зарплата

Повышающий к-т

Предельная база

Прирост базы, %

2018

45 522

2,0

1 021 000

 

2019

46 432

2,1

1 150 000

12,6 %

2020

48 942

2,2

1 292 000

12,3 %

2021

53 096

2,3

1 465 000

13,4 %

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Формула балла

Предельная величина взносов, устанавливаемая на каждый год, оказывает большое влияние на количество заработанных вами баллов, учитываемых при расчете пенсии.

В формуле расчета балла этот показатель находится в знаменателе, соответственно, чем больше база, тем меньше баллов вы заработаете. А чем меньше баллов, тем меньше пенсия.

То есть ежегодное увеличение предельной базы ведете к ежегодному уменьшению количества заработанных баллов при прочих равных условиях.

Формула расчета балла такова:

ИПК = СВ / СВмакс * 10

ИПК - индивидуальный пенсионный коэффициент (балл);

СВ - сумма взносов по индивидуальному тарифу (ваша зарплата за год * 16 %);

СВмакс – сумма взносов по индивидуальному тарифу с предельной базы (предельная база * 16%).

При этом есть ограничение по количеству баллов, которые вам начислит ПФР. Тех, у кого зарплата маленькая, это ограничение не интересует. Они все равно не дотягивают до максимума. А вот те, кто зарабатывает прилично, должны знать, что не все взносы, уплаченные работодателем (даже с учетом «обрезанной» ставки в 16 %) отразятся на их будущей пенсии. Какой огромной не была бы зарплата, выше потолка по баллам не прыгнешь.

Год

Максимальное количество баллов

2018

8,7

2019

9,13

2020

9,57

2021

10

Кстати, о тарифе. Не стоит забывать, что не все 22 % взносов, уплаченных с вашей зарплаты вашим работодателем, отражаются на вашем индивидуальном лицевом счете в ПФР. Тариф делится на 2 части – индивидуальную (16 %) и солидарную (6 %). Количество заработанных баллов считается только исходя из индивидуальной части.

Если же ваш работодатель уплачивает взносы по пониженному тарифу, на количестве баллов это не отразиться. Подсчет ведется от суммы зарплаты.
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А теперь давайте сделаем расчеты. Посчитаем, сколько баллов можно заработать в 2018 – 2021 годах в разных ситуациях.

Пример №1. МРОТ

Согласитесь, ситуация, когда сотрудники получают официальную зарплату в размере, равном МРОТ, отнюдь не редкость.

Размер МРОТ на 2021 год пока окончательно не установлен. Озвучены два варианта. Возьмем для примера самый оптимистичный, рассчитанный по новой методике Минтруда,  – 12 792 руб.

Посчитаем количество баллов, которые вам начислит ПФР за 2021 год, при заработке, равном МРОТ:

(12 792 * 12 * 16% / 1 465 000 * 16%) * 10 = 1,048

А теперь посчитаем, сколько баллов вам дадут в 2020 году при зарплате, которая равна МРОТ:

(12 130 * 12 * 16% / 1 292 000 * 16%) * 10 = 1,127

Год

МРОТ

Предельная база

Кол-во баллов

2018

11 163

1 021 000

1,312

2019

11 280

1 150 000

1,177

2020

12 130

1 292 000

1,127

2021

12 792

1 465 000

1,048

Вывод: вы все также работаете за МРОТ, а баллов зарабатываете с каждым годом все меньше.

Зарплата даже слегка растет из года в год, а баллы все равно уменьшаются. Вот такой вот парадокс.

Почему так происходит? Потому что темп роста предельной базы (более чем на 12% в год) превышает темп роста МРОТ. Если такая тенденция продолжится и дальше, вы с каждым годом будете все меньше и меньше получать баллов на будущую пенсию.

Кстати, не забывайте, что есть минимум баллов, при которых право на пенсию вообще наступает. С 2025 года и далее минимальное количество баллов, дающее право на пенсию – 30.

Пример №2. Стабильная зарплата

Допустим, вы живите и работаете в провинции и оклад у вас тоже отнюдь не московский. Предположим, вы ежемесячно зарабатываете 25 000 рублей, и оклад не меняется уже несколько лет. Ну нет у работодателя возможности повышать его...

Посчитаем количество баллов, которые вам начислит ПФР за 2021 год, при заработке, равном 25 тыс. рублей:

(25 000 * 12 * 16% / 1 465 000 * 16%) * 10 = 2,048

А теперь посчитаем, сколько баллов вам дадут в 2020 году при зарплате в 25 тыс. рублей:

(25 000 * 12 * 16% / 1 292 000 * 16%) * 10 = 2,322

Год

Зарплата

Предельная база

Кол-во баллов

2018

25 000

1 021 000

2,938

2019

25 000

1 150 000

2,609

2020

25 000

1 292 000

2,322

2021

25 000

1 465 000

2,048

Вывод: при неизменном заработке количество баллов снижается.

Чтобы ежегодно если не наращивать количество баллов, то хотя бы сохранить их на прежнем уровне, зарплата должна повышаться на тот же процент, на какой повышается предельная база, то есть более 13 %. Смогут ли работодатели держать такой темп, который в несколько раз превышает инфляцию?

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Пример №3. Большая зарплата

А теперь смоделируем другую ситуацию. Допустим, ваша зарплата гораздо больше средней по стране. Вы работаете в солидной столичной компании, где оклады ежегодно индексируют. В 2018 году ваш оклад был 100 тыс. рублей, в 2019 его повысили до 120 тысяч, а в 2020 году подняли до 145 тыс. рублей, а в 2021 году планируют повысить до 175 тыс. рублей.

Посчитаем количество баллов, которые вам начислит ПФР за 2021 год:

(175 000 * 12 (но не более 1 465 000) * 16% / 1 465 000 * 16%) * 10 = 10.

А теперь посчитаем, сколько баллов вам дадут в 2020 году:

(145 000 * 12 (но не более 1 292 000) * 16% / 1 292 000 * 16%) * 10 = 10. Обрезаем до максимума – 9,57.

Год

Зарплата

Предельная база

Кол-во баллов

2018

100 000

1 021 000

8,7

2019

120 000

1 150 000

9,13

2020

145 000

1 292 000

9,57

2021

175 000

1 465 000

10

Вывод: зарплата увеличивается на 20 % в год, но темп прироста баллов гораздо скромнее. Вы постоянно упираетесь в потолок. А в 2022 году рост и вовсе прекратится. Вы ежегодно будут зарабатывать по 10 баллов.

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