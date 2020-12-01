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Люди запасаются продовольствием впрок, а непродовольственные товары стали покупать меньше

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Россияне возвращаются к потребительской модели, которая была актуальна в период карантина. Чаще покупают продовольствие впрок.

Об этом говорится в аналитике ЦБ «Экономика».

«Произошедшее ухудшение эпидемической ситуации и ужесточение ограничений во второй половине октября 2020 г. существенно сдержали восстановление потребительской активности. Так, продажи непродовольственных товаров остались вблизи уровня предыдущего месяца, объем платных услуг вырос на 1,9% (в сентябре: 4,6%)».

Выросли продажи продовольственных товаров, особенно товаров длительного хранения.

«После слабой динамики в предыдущие месяцы увеличился товарооборот продовольствия ( 0,7% SA). Значимым фактором его восстановления стали покупки товаров длительного хранения впрок, а также переток спроса из сектора услуг в ожидании дальнейшего увеличения заболеваемости и введения новых ограничений. Оборот розничной торговли в целом вырос на 0,3%. В годовом выражении темп снижения розничной торговли сократился до 2,4% (в сентябре: −3,0%)».

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Полное исследование от ЦБ можно скачать во вложенном файле.

По материалам с сайта регулятора.

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