Люди запасаются продовольствием впрок, а непродовольственные товары стали покупать меньше

Россияне возвращаются к потребительской модели, которая была актуальна в период карантина. Чаще покупают продовольствие впрок.
Об этом говорится в аналитике ЦБ «Экономика».
«Произошедшее ухудшение эпидемической ситуации и ужесточение ограничений во второй половине октября 2020 г. существенно сдержали восстановление потребительской активности. Так, продажи непродовольственных товаров остались вблизи уровня предыдущего месяца, объем платных услуг вырос на 1,9% (в сентябре: 4,6%)».
Выросли продажи продовольственных товаров, особенно товаров длительного хранения.
«После слабой динамики в предыдущие месяцы увеличился товарооборот продовольствия ( 0,7% SA). Значимым фактором его восстановления стали покупки товаров длительного хранения впрок, а также переток спроса из сектора услуг в ожидании дальнейшего увеличения заболеваемости и введения новых ограничений. Оборот розничной торговли в целом вырос на 0,3%. В годовом выражении темп снижения розничной торговли сократился до 2,4% (в сентябре: −3,0%)».
Полное исследование от ЦБ можно скачать во вложенном файле.
По материалам с сайта регулятора.