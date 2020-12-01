Доходы граждан растут. Благодаря безработице

В третьем квартале 2020 года доходы россиян продолжили оставаться ниже уровня прошлого года, однако по сравнению со вторым «карантинным» кварталом они выросли в более чем в двух третях российских регионов.
Как выяснила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, причины кроются не только в компенсаторном росте после снятия локдауна.
Влияние на рост доходов оказали «коронавирусные» пособия по безработице — они улучшили благосостояние граждан в бедных дотационных регионах, но при этом не смогли вывести доходы даже на средний уровень.
Существеннее в третьем квартале относительно второго номинальные среднедушевые денежные доходы населения выросли:
- в Краснодарском крае — на 51,6 % (в среднем увеличившись до 42,2 тыс. руб. в месяц на человека);
- в Дагестане — на 30,6 % (до 29,3 тыс. руб.);
- в Кабардино-Балкарии — на 25,3 % (до 22,1 тыс. руб.);
- в Ставропольском крае ( 24 %, 24,7 тыс. руб.);
- в Брянской области ( 22,3 %, 29,7 тыс. руб.);
- в Ростовской области ( 19,6 %, 33 тыс. руб.);
- в Адыгее ( 19,1 %, 31,9 тыс. руб.);
- в Чечне ( 18,7 %, 25,1 тыс. руб.);
- в Севастополе ( 17,1 %, 32,9 тыс. руб.);
- в Северной Осетии ( 15,8 %, 24,1 тыс. руб.).
Аналитики FinExpertiza выявили статистическую взаимосвязь между количеством безработных россиян на пособии и ростом доходов населения — увеличение числа получателей пособия в регионе, как правило, сопутствовало увеличению и среднедушевых доходов жителей.На перечисленные десять регионов-лидеров по динамике роста доходов приходится 21 % всех получателей пособий по безработице в стране. Это небогатые южные и кавказские регионы с высокой безработицей и неформальной занятостью, в которых пособие является существенной суммой для личного кошелька. Количество получателей пособия в этих регионах в среднем в два раза превышает среднероссийский уровень.