В Сбербанке отметили рост кибермошенничества в 30 раз по сравнению с 2017 годом. И в два раза по сравнению с прошлым

Сбербанк с начала года получил более 3 миллионов жалоб от клиентов на звонки мошенников и попытки снятия средств со счетов.

Об этом сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов на SOC-форуме.

«Мы только в этом году получили не менее трех миллионов жалоб со стороны клиентов на то, что им звонят мошенники, что были попытки украсть деньги с их личных счетов. И ситуация эта не может не волновать. Если сравнивать перспективу, например, оглянуться назад, в 2017 год, то рост кибермошенничества составляет 30 раз. Немыслимая цифра! А если оглянуться на год назад, то эта статистика выросла не менее чем в два раза», — сказал Кузнецов.

По его словам, фактически каждый 11-12 звонок любому гражданину России является либо спамом, либо звонком мошенников.

«В день сегодня, мы смело признаем, что не менее 100 тысяч звонков по телефону — это звонки мошенников нашим гражданам», — добавил зампред правления.

Кузнецов подчеркнул, что из-за развития ситуации с пандемией коронавируса фактически «сложилась некая новая преступная отрасль».

«Такого разгула кибермошенничества и киберпреступности не было никогда», — заключил Кузнецов.

По материалам «Интерфакс».