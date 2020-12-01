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Борис Титов попросил Минфин разъяснить, как получить освобождение от НДС после перехода с ЕНВД

Бизнес-омбудсмен Борис Титов запросил у министра финансов РФ Антона Силуанова официальную позицию министерства по вопросу освобождения от уплаты НДС по статье 145 НК для предпринимателей, которые в 2021 году перейдут с ЕНВД на общую систему налогообложения.

В статье 145 указано, что организации и индивидуальные предприниматели имеют право на освобождение от уплаты налога, если за три предшествующих месяца сумма их выручки без учета налога не превысила в совокупности два миллиона рублей. Для получения права на освобождение налогоплательщики обязаны представить в налоговый орган соответствующие документы — не позднее 20-го числа месяца, начиная с которого используется право на освобождение.

Предприниматели, перешедшие на ОСНО с иных систем налогообложения (не предусматривающих уплату НДС), должны иметь право на соответствующее освобождение от уплаты НДС по итогам 1 квартала 2021 года, в случае, если их оборот за этот период составит менее 2 млн. руб., считает Титов. Однако для получения освобождения надо предоставить данные о выручке за предыдущие 3 месяца. Однако ЕНВД не предполагает ведения учета доходов, в связи с чем предприниматели не смогут подтвердить обороты за последние 3 месяца 2020 года.

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«Буду признателен за направление разъяснений Минфина России по вопросу того, каким образом может быть обеспечено освобождение предпринимателей, перешедших с начала 2021 года с ЕНВД на ОСНО, при выручке менее 2 млн. руб. за первые 3 месяца 2021 года, от уплаты НДС за данный налоговый период, — говорится в письме Бориса Титова. — Кроме того, прошу разъяснить, когда должно предоставляться письменное уведомление и документы, которые подтверждают право налогоплательщика на такое освобождение».

От редакции заметим, что вероятно у бизнес-омбудсмена не очень верная информация. Для получения освобождения указывается выручка по реализации, облагаемой НДС (Письмо ФНС от 12.05.2014 № ГД-4-3/8911@). Таким образом, учет выручки по ЕНВД для освобождения и не нужен.
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Однако официальный ответ от Минфина может пригодится предпринимателям, которые захотят работать на ОСНО и применять освобождение по ст.145 НК.
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