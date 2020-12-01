В ЦБ успокоили, что цифровой рубль наличный не вытеснит

В ЦБ заявили, что с появлением цифрового рубля наличные деньги из оборота не исчезнут.
Об этом заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на форуме «Пульс цифровизации».
«Я могу вас успокоить, если вы захотите носить наличные рубли в кармане, вы продолжите их носить, потому что одно не заменяет другое. Все три формы денег будут работать (наличные, безналичные, цифровые)», — сказала она, отвечая на соответсвующий вопрос.
Цитата по «ТАСС».
Сбербанк недавно предложил все безналичные рубли сделать цивровыми, что облегчит их отслеживаемость.