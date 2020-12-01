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Бизнесу важно адаптироваться к текущей ситуации. А собственникам — приложить максимум усилий к нормализации производства. Так считают в Минэкономразвития

Собственникам важно приложить усилия для нормализации производства. Для бизнеса сейчас главная задача — адаптироваться к тому, что есть. А еще в зоне серьезного риска сейчас 100 системообразующих компаний.

Об этом заявил глава министерста Решетников на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса.

Он заявил о серьезных рисках для 100 системообразующих компаний.

«Что касается бизнеса, то, во-первых, ситуация не в секторе МСП, а в секторе промышленных предприятий и так далее, по нашему мониторингу, сейчас обстоит в целом неплохо. У нас более одной тысячи системообразующих предприятий находится на мониторинге, сейчас последние три-четыре месяца где-то двести пятьдесят компаний потенциально в зоне какого-то риска, из них сто в зоне действительно серьезного риска», — охарактеризовал ситуацию в крупных компаниях Решетников.

По его словам, сейчас собственники должны прикладывать максимальные усилия для нормализации деятельности.

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«В целом мы исходим из того, что на этом этапе собственники должны прикладывать максимальные усилия к тому, чтобы нормализовать деятельность», — подчеркнул глава Минэкономразвития.

Нн считает, что в целом ситуация в бизнесе нормальная.

«Но на сегодняшний момент те параметры, которые мы видим — ситуация в секторе именно крупного бизнеса, промышленности и так далее в общем и целом нормальна. Еще раз подчеркну — есть какие-то отраслевые вопросы, они решаются отраслевыми программами, но по большому счету, мы не видим ни кризиса платежей, ни кризиса в общем сбыта. Ограничения, конечно, есть — локдауны в европейский странах, по экспорту и так далее — есть десятки и даже сотни каких-то локальных ситуаций, но все это не складывается в какую-то резко негативную картину», — описал текущую ситуацию министр.

Главная задача бизнеса — адаптироваться к существующей ситуации, считает министр.
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«Если в апреле-мае была логика перетерпеть, то сейчас задача — адаптироваться к тому, что есть. Понятно, что в следующем году будет восстановительный рост и наша задача — думать не просто о восстановительном росте — как быстрее (расти), но и о структурных изменениях — сейчас самое время этим заняться», — сказал министр.

По материалам «Интерфакс».
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