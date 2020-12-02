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Как не терять зря деньги на автоплатежах. Роскачество советует

Эксперт советует, чтобы не терять деньги на автоплатежах, нужно проверять, на какие услуги он настроен, отключать те, которыми не пользуетесь, а также регулярно проверять устройство антивирусными программами во избежание мошеннических списаний.

Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на аналитика-исследователя цифровых продуктов Роскачества Эльвину Насибулину.

«Один из вариантов проблемы: если настроить автоплатеж и не проверить, куда уходят деньги, а впоследствии выяснить, что реквизиты были введены неправильно, и долг копился все это время», — отмечает эксперт.

Еще она назвала вариант, когда по услуге продолжает действовать автоплатеж, но владелец карты услугой больше не пользуется, а деньги продолжают списываться.

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Возможно использование автоплатежа и мошенниками, но это для случаев, когда телефон подхватил вирус или вредоносное ПО.

«Мошенническое использование автоплатежа теоретически возможно только в том случае, если на телефон пользователя проникнет вирус, благодаря которому злоумышленник получит доступ к мобильному банку. В этом случае он не только сможет подключить автоплатежи, но и просто вывести деньги с карты, сам себе выдав подтверждение через перехваченный код в СМС», — предостерегает Насибулина.

Таким образом, пользователю нужно быть внимательным при подключении автоплатежей, контролировать все свои списания, помнить за что и где он платит. Эксперт советует не отключать информационные СМС от банка, чтобы не пропустить непредвиденные списания, а при каких-то сомнениях — проверять детализацию и смотреть подключенные шаблоны автоплатежей.
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«В рамках общей безопасности важно держать на телефоне антивирусную программу и регулярно проводить сканирования, соблюдать базовые антифишинговые правила», — заключила аналитик Роскачества.
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