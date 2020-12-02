Общепит потеряет до 50% выручки по итогам года

Эксперты считают, что из-за последствий пандемии, снижения доходов населения и режима ограничений выручка предприятий общепита снизится на 50%.
В качестве мер, которые хоть как-то скомпенсируют падение доходов общепита, эксперты называют организацию доставки питания, кейтеринг и торговлю на вынос.
«Потеря 20% доходов — это как средняя температура по больнице. На мой взгляд, рестораны потеряют намного больше, но не из-за запрета работать ночью, а из-за снижения доходов населения, перехода на удаленку и из-за того, что люди стали избегать общественных мест», — считает общественный омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в индустрии гостеприимства, председатель Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров.По подсчетам учредителя предприятий общественного питания «Дикт», члена Федерального политического совета Партии Роста Роберта Шогенова, «падение выручки может составить минимум 40, а то и все 50%».
Даже когда рестораны не работали три месяца — это уже минус 25% от годового оборота«, — отмечает общественный уполномоченный по ресторанному бизнесу Москвы Сергей Миронов.Оптимистичнее остальных настроены в ГК «Шоколадница».
«Если говорить именно о нашей группе компаний, то у нас примерно десяток кофеен работали в круглосуточном режиме. В связи с данным числом кофеен мы не ожидаем падения выручки из-за закрытий после 23:00 более чем на 1-2%», — сообщил гендиректор группы Олег Подгорный.По материалам «ТАСС»