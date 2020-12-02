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В приложении Сбербанка будет указан размер будущей пенсии

В функционал своего мобильного приложения Сбербанка добавят возможность увидеть размер будущей пенсии.

Как рассказала старший вице-президент банка Наталья Алымова, увидев эту цифру, граждане смогут решить, хотят ли они ее увеличить.

Она отметила, что рынок управления пенсионными накоплениями к 2023 году составит 6 трлн руб. Такой рост определит рынок негосударственного пенсионного обеспечения.

«Сбербанк активно продвигает реформирование пенсионной отрасли, в частности ее налоговое стимулирование и внедрение концепции гарантированного пенсионного плана. Мы ожидаем, что реализация этих инициатив даст импульс для развития отрасли и нашего пенсионного бизнеса», — цитирует «Коммерсантъ» слова Алымовой.

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