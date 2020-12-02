Единый акциз на сигареты планируют ввести в ЕАЭС с 2024 года

Совет Федерации одобрил 2 декабря ратификацию соглашения о единой ставке акцизов на табачную продукцию в странах — членах ЕАЭС. Индикативную ставку 35 евро за 1000 штук станут применять с 2024 года, а в каждой стране смогут отклоняться от оговорённой суммы на 20 процентов.

Соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств — членов Евразийского экономического союза подписали в Санкт-Петербурге 19 декабря 2019 года Российская Федерация, Республики Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызская Республика. Они договорились сблизить ставки акцизов на табачную продукцию, реализуемую на территориях государств-членов.

Сближать ставки будут на основе ряда принципов. Так, предполагается повышать темпы роста акцизов там, где они низкие, и замедлять в государствах, где темпы высокие. При этом должны будут учитывать доходы населения той или иной страны и доступность табачной продукции, а также обеспечивать право каждого государства самостоятельно определять виды применяемых ставок акцизов и предсказуемость налоговой политики государств в этой сфере.