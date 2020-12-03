С 1 декабря согласие на СМС-информирование в налоговую надо отправлять по утвержденной форме

С 1 декабря 2020 года вступает в силу приказ ФНС от 06.07.2020 № ЕД-7-8/423@, которым утверждена форма согласия налогоплательщика на информирование о наличии у него недоимки по налогам.

Начиная с 1 апреля этого года, налоговые органы имеют право раз в квартал информировать налогоплательщиков о налоговой задолженности с помощью СМС-сообщений, электронной почты или иными способами при условии получения их согласия на такое информирование в письменной форме.

В форме согласия необходимо указать наименование и ИНН организации или фамилию, имя и отчество физического лица с паспортными данными, а также дату и место рождения. Также заполняются поля с адресом электронной почты и номером телефона, на которые будут приходить сообщения.

Согласие может быть подано любым налогоплательщиком (плательщиком страховых взносов) в налоговый орган по месту нахождения или по месту учета крупнейших налогоплательщиков.

Физические лица могут подавать согласие, как в налоговую инспекцию по месту жительства, так и в любой другой налоговый орган лично (за исключением межрегиональных инспекций по крупнейшим налогоплательщикам и специализированных налоговых инспекций).

Представить согласие можно в электронной форме — по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика, либо на бумаге — при личном посещении инспекции или, направив по почте.