Помощникам депутатов и сенаторов не будут индексировать зарплаты до 2022 года

В СФ одобрили законопроект о приостановлении индексации зарплат помощников депутатов Госдумы и членов Совфеда до 1 января 2022 года.
Документ был внесен в нижнюю палату парламента правительством в сентябре вместе с проектом федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
Авторы инициативы предлагают приостановить действие норм закона, которые предполагают ежегодную индексацию на уровень инфляции размера фонда оплаты труда помощников депутатов и сенаторов.
Кроме того, закон принципиально согласуется с предложенной правительством инициативой по оптимизации бюджетных расходов на содержание служащих и работников, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, уточняется в сопроводительных материалах.
По материалам «ТАСС».