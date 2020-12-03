Правительство приняло директиву об увольнении Чубайса из РОСНАНО

Правительство утвердило директиву, в которой рекомендовало сменить Анатолия Чубайса на посту главы «Роснано», вместо него на этот пост предлагается избрать первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова.

Директива для представителей государства (владеет 100% акций компании) в совете директоров АО «Роснано» подписана вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

Согласно директиве, представители государства в совете директоров должны поддержать проект решения, обеспечивающий избрание Куликова на должность председателя правления УК «Роснано» сроком на пять лет. Одновременно директива предписывает голосовать за досрочное прекращение на этом посту полномочий Анатолия Чубайса.

«Роснано» — госкомпания, для отставки ее руководителя нужно решение совета директоров, в который входят представители правительства: заместители глав Минфина, Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторга.

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О готовящейся отставке Чубайса РБК стало известно в октябре. Источники говорили, что возможным новым местом работы главы «Роснано» могут стать проекты связанные с Арктикой, однако отмечали, что новая должность пока только обсуждается. «Я, конечно, очень люблю Русский Север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью, вовсе не повод назначать меня начальником Арктики», — отвечал на это Чубайс.

Чубайс возглавляет «Роснано» с 2008 года, когда компания еще называлась «Российская корпорация нанотехнологий». После преобразования госкорпорации в акционерное общество в 2011 году он занял пост председателя правления АО «Роснано», а затем возглавил созданную в 2013 году управляющую компанию «Роснано».