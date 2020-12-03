Цифровой рубль посчитали идеальным методом для борьбы с коррупцией

Введение цифрового рубля, по мнению эксперта, благотворно повлияет на борьбу с коррупцией, поскольку позволяет контролировать объем эмиссии и нахождение денег.

Об этом заявил сопредседатель Партии Роста, генеральный директор компании Group‑IB Илья Сачков.

«При предварительных обсуждениях темы, связанной с цифровым рублем, говорилось о том, что его эмиссия будет описана в алгоритме, который даст определенное преимущество крипторублю перед текущим, эмиссия которого для населения бесконтрольна и приводит к инфляции. Цифровой рубль при правильно описанном алгоритме позволяет контролировать и проверять, какое количество денег выпущено и в какой промежуток времени, где они все находятся. И, конечно же, это идеальный метод борьбы с коррупцией и идеальный формат, облегчающий бизнес-экономический анализ», — сказал Сачков.

Цитата по «РИА Новости».

Собственно, недавно Сбербанк предложил все безналичные рубли перевести в формат цифровых, поскольку это позволит отследить каждый из них.

Правда, при коррупционных составляющих не обязательно передаются деньги. Это может быть и недвижимость по цене много ниже рыночной, и какая-то услуга, или иные дененежные способы выразить «благодарность».