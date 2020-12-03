ФНС разъяснила, как заполнять 6-НДФЛ при прогрессивной ставке налога

ФНС в письме от 01.12.2020 № БС-4-11/19702@ разъяснила, как заполнять расчет по форме 6-НДФЛ в связи с повышением ставки НДФЛ до 15% с доходов более 5 млн рублей.

Так, в Разделе 1 расчета налоговый агент указывает сроки перечисления НДФЛ и его суммы за последние три месяца отчетного периода. Если он выплачивал физическим лицам в течение налогового периода доходы, облагаемые по разным ставкам, то разделы 1 и 2 заполняются для каждой из них.

Строка 021 раздела 1 «Срок перечисления налога» заполняется с учетом положений статей 226 и 226.1 НК РФ. В Разделе 2 указываются обобщенные по всем физическим лицам суммы начисленного дохода, исчисленного и удержанного НДФЛ нарастающим итогом с начала налогового периода по соответствующей ставке.

В приложении к письму приведены примеры заполнения расчета.