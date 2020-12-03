Утверждены новые реестры для подтверждения экспортерами нулевой ставки НДС

ФНС утвердила новые формы и форматы реестров для экспортеров для подтверждения применения ставки НДС 0%. Приказ от 23.10.2020 № ЕД-7-15/772@ официально опубликован и вступит в силу с 1 января 2021 года.

Вводятся новые формы:

Реестра таможенных деклараций (полных таможенных деклараций), предусмотренных подпунктами 3, 5 и 6 пункта 1, подпунктом 3 пункта 3.2, подпунктом 3 пункта 3.3, подпунктом 3 пункта 3.6, подпунктом 3 пункта 4 статьи 165 НК РФ (КНД 1155110);

Реестра документов, подтверждающих факт оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.2 статьи 165 НК РФ (в случае, если таможенное декларирование не предусмотрено таможенным законодательством Таможенного союза или не производится) КНД 1155119;

Реестра документов, подтверждающих факт оказания услуг по организации транспортировки (услуг по транспортировке в случае ввоза на территорию РФ) природного газа трубопроводным транспортом, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.3 статьи 165 НК РФ (в случае, если таможенное декларирование не предусмотрено правом ЕАЭС или не производится) КНД 1155121;

Реестра полных таможенных деклараций либо документов, подтверждающих факт оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом, а также транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 3.2 статьи 165 НК РФ (КНД 1155120);

Реестра таможенных деклараций (полных таможенных деклараций), а также транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 3.6, подпунктами 3 и 4 пункта 4 статьи 165 НК РФ (КНД 1155111);

Реестра деклараций на товары, предусмотренных абзацем 5 подпункта 3 пункта 1 статьи 165 НК РФ, либо транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных подпунктом 4 пункта 1 статьи 165 НК РФ (КНД 1155117);

Реестра транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1 и подпунктом 3 пункта 3.7 статьи 165 НК РФ (при перевозке товаров железнодорожным транспортом) КНД 1155112;

Реестра транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1 статьи 165 НК РФ (при перевозке товаров автомобильным транспортом) КНД 1155113;

Реестра транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1 статьи 165 НК РФ (при перевозке товаров воздушным транспортом) КНД 1155114;

Реестра транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1, подпунктом 3 пункта 3.5, подпунктом 3 пункта 3.8, подпунктом 2 пункта 14 статьи 165 НК РФ (при перевозке товаров морскими или речными судами, судами смешанного (река-море) плавания) КНД 1155115;

Реестра перевозочных документов, предусмотренных пунктом 4.1 статьи 165 НК РФ (КНД 1155122);

Реестра перевозочных, товаросопроводительных или иных документов, предусмотренных пунктом 3.9 статьи 165 НК РФ (КНД 1155123);

Реестра перевозочных документов, предусмотренных пунктами 5 (за исключением абзаца пятого) и 5.1 статьи 165 НК РФ (КНД 1155116);

Реестра перевозочных документов, предусмотренных абзацем пятым пункта 5 и пунктами 5.3, 6, 6.1, 6.2, 6.4 статьи 165 НК РФ (КНД 1155118).

Приказ ФНС России от 30.09.2015 № ММВ-7-15/427 «Об утверждении форм и порядка заполнения реестров, предусмотренных пунктом 15 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации, а также форматов и порядка представления реестров в электронной форме» утратит силу с 1 января 2021 года