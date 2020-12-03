В Москве надеются, что часть ковидных ограничений снимут к середине 2021 года

Столичные власти надеются снять часть коронавирусных ограничений к середине 2021 года.

Об этом сказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

«На сегодняшний момент мы видим, что введенных ограничений достаточно. И такой вопрос (о принятии таких же ограничительных мер, как в Санкт-Петербурге — примечание издания) мы сейчас не рассматриваем. Надеемся, что при соблюдении существующих ограничений мы не увидим роста заболеваемости, роста заполняемости нашего коечного фонда и дополнительных ограничений вводить не придется», — сказал Ефимов.

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