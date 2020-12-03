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ЦБ разрешил МСП реструктуризировать кредиты до конца I квартала 2021 года

В ЦБ решили продлить для субъектов малого и среднего предпринимательства возможность реструктуризации кредитов до конца I квартала 2021 года.

Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на cъезде лидеров «Опоры России».

«Мы видим, что объем заявок на реструктуризацию кредитов сейчас снижается, но спрос остается и многие компании не успели пока восстановиться. Кроме того, на них могли повлиять ограничительные меры в ряде регионов. Поэтому мы решили, вот буквально накануне, продлить возможность реструктуризации кредитов МСП до конца первого квартала 2021 года. Это касается и новых и повторных реструктуризаций», — отметила она.

Она также отметила, что регулятор рекомендует и кредиторам, и бюро кредитных историй не учитывать такие реструктуризации в кредитной истории как негативный фактор.

А после первого квартала следующего года — хоть потоп?

По материалам «ТАСС».

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