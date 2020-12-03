Инфляция в России немного превзошла ожидания ЦБ

Уровень инфляция в России складывается немного выше, чем его прогнозировали в ЦБ.

Об этом глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, выступая на съезде лидеров «Опоры России».

«Мы видим, что инфляция идет чуть выше наших прогнозов. Но все-таки экономическая ситуация не будет создавать какие-то дополнительные долгосрочные инфляционные риски, так называемые дезинфляционные риски будут преобладать», — отметила она.

Регулятор прогнозировал, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в РФ составит 3,9-4,2% в 2020 году, 3,5-4% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

По данным Росстата, инфляция в России за период с 24 по 30 ноября составила 0,1%. Предыдущие три недели инфляция в РФ находилась на уровне 0,2%. С начала ноября потребительские цены выросли на 0,7%, с начала года — на 4,1%.

По материалам «ТАСС».