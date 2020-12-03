Налоговики советуются, как бы вам насолить, в соцсетях!

Коллективный разум налоговиков ищет, к чему бы придраться у налогоплательщика, лишь бы доначислить.

С налоговиков требуют доначисления, и они между собой (в ВК!) выясняют, к чему можно придраться, лишь бы доначислить.

Например, сравнить, что отражено в отчетах 6-НДФЛ, и что проходит по счетам.

Это волшебное обсуждение, где прекрасно все, взято из группы налоговиков в ВК.

Как видите, советуют проверять обороты по счетам. Смотреть, что перечисляется физлицам. Вдруг по счету идут одни суммы, а начисления зарплаты в отчетах меньше. Или выискивают выплаты, которые вообще никак не отражены в отчетах.

Но доставляет не это. Почему в соцсетях, почему на стене в группе, а не хотя бы в личке?!