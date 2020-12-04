В выписках из электронной трудовой книжки теперь будут сведения о стаже до 2020 года

Минтруд внес изменения в форму «Сведений о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации (СТД-ПФР)». Эту форму выдают в качестве выписки из электронной трудовой книжки.

Сейчас в форме СТД-ПФР отражаются сведения о работе с 01.01.2020 и это решили исправить. Теперь в форме будет еще один раздел, где будут указаны данные о трудовой деятельности до 2020 года, их будет вносить ПФР на основании персонифицированной отчетности работодателей, которая сдавалась в прошлые годы.

Поскольку у Пенсионного фонда нет данных о должностях, на которых трудился работник, то в этом разделе будет только наименование (ФИО) работодателя и даты приема-увольнения.

Приказ от 17.09.2020 № 618н прошел регистрацию в Минюсте и опубликован