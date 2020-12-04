Евроазиатский Инвестиционный Банк лишили лицензии

ЦБ отозвал лицензию у Евроазиатского Инвестиционного Банка. По величине активов банк занимал 312 место в банковской системе России.

Об этом регулятор сообщает на своем сайте.

«Евроазиатский Инвестиционный Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры».

Также сообщают, что банк убыточен с 2017 года, предоставляемый банком план по восстановлению финансовой устойчивости неоднократно отправлялся на доработку в связи с недостаточностью указанных в нем мер.

Банк являлся участником программы по страхованию вкладов.