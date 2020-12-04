Банки не увидели преимуществ цифрового рубля в осуществлении расчетов

Почти половина опрошенных банков не видит преимуществ от введения цифрового рубля для осуществления расчетов и платежей.
Опрос был организован Ассоциацией банков России.
«47,1% респондентов полагает, что введение цифрового рубля не дает существенных преимуществ по сравнению с имеющимися формами платежей и расчетов», — говорится в сообщении Ассоциации.
Вместе с этим преобладающее большинство кредитных организаций (64,7%) высказались в пользу модели D, согласно которой ЦБ открывает и ведет кошельки банков и финансовых посредников, а они открывают и ведут кошельки клиентов и осуществляют по ним расчет.
В опросе участвовали 17 кредитных организаций, относящихся к различным группам банков. На них приходится 59,5% совокупных активов банковской системы, что свидетельствует о высокой репрезентативности проведенного опроса, отмечают в АБР.
По материалам «ТАСС».