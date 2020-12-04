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Банки не увидели преимуществ цифрового рубля в осуществлении расчетов

Почти половина опрошенных банков не видит преимуществ от введения цифрового рубля для осуществления расчетов и платежей.

Опрос был организован Ассоциацией банков России.

«47,1% респондентов полагает, что введение цифрового рубля не дает существенных преимуществ по сравнению с имеющимися формами платежей и расчетов», — говорится в сообщении Ассоциации.

Вместе с этим преобладающее большинство кредитных организаций (64,7%) высказались в пользу модели D, согласно которой ЦБ открывает и ведет кошельки банков и финансовых посредников, а они открывают и ведут кошельки клиентов и осуществляют по ним расчет.

В опросе участвовали 17 кредитных организаций, относящихся к различным группам банков. На них приходится 59,5% совокупных активов банковской системы, что свидетельствует о высокой репрезентативности проведенного опроса, отмечают в АБР.

По материалам «ТАСС».

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