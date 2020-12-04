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Только 4 % заемщиков Сбербанка будут гасить льготные кредиты для бизнеса. Остальным спишут долги

Почти все клиенты «Сбера», которые оформили льготные кредиты для бизнеса под 2 %, выполнили условия программы. Если до апреля 2021 они сохранят численность сотрудников на прежнем уровне, их кредиты будут полностью погашены за счет государства.

Напомним, снижение численности допускается не более чем на 20 %.

«Рад отметить, что более 98 % наших клиентов из крупного и среднего бизнеса, а также более 96 % из малого и микробизнеса выполнили условия программы и получили право на полное погашение кредита. Эти цифры лучше наших ожиданий», — прокомментировал зампред правления банка Анатолий Попов.

Всего по программе льготного кредитования под 2% в Сбербанке заключено более 150 тыс. договоров на сумму более 240 млрд рублей, передает ИА ТАСС.

Напомним, недавно программа таких льготных кредитов была скорректирована — в пользу бизнеса.

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