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Вышел перечень современных технологий для специальных инвестиционных контрактов

Утвердили перечень современных технологий, на основании которого будут заключаться специальные инвестиционные контракты (СПИК).

Опубликовано соответствующее Распоряжение Правительства от 28.11.2020 № 3143-р.

В список попало более 600 перспективных технологий из различных отраслей, в их числе — машиностроение, энергетика, химическая и фармацевтическая промышленность, телекоммуникации. Речь, в частности, о производстве суперкомпьютеров, композитных материалов, устройств 3D-печати и других новациях.

Компании, планирующие инвестпроекты в этих областях, смогут заключить с государством контракт, который предусматривает запуск серийного производства современной конкурентоспособной продукции.

Государство со своей стороны гарантирует такому инвестору стабильные условия хозяйственной деятельности. Кроме того, компания, участвующая в СПИК, может рассчитывать на налоговые льготы, преференции при проведении госзакупок и аренде земельных участков.

Контракты заключаются на срок до 15 лет, если вложения в проект не превышают 50 млрд рублей. При большей сумме период действия соглашения может быть увеличен до 20 лет.

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