Можно ли зарегистрировать ИП через Личный кабинет? Можно, но в налоговую все равно придется идти

После установки мобильного приложения Личный кабинет индивидуального предпринимателя (далее — ЛК ИП) физическое лицо может зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть ЛК ИП.

Такая возможность доступна гражданам РФ с 18 лет, в отношении которых за последние 3 года не возбуждались процедуры банкротства.

ФНС на своем сайте в разделе «Часто задаваемые вопросы» объяснила, как регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя через мобильное приложение Личный кабинет ИП

В мобильном приложении ЛК ИП физическому лицу необходимо заполнить заявление на регистрацию, сфотографировать себя (селфи), а также вторую и третью страницы паспорта (с фотографией и паспортными данными), оплатить государственную пошлину в размере 800 рублей. Одновременно возможно заполнить уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения. Файлы с документами направляются в территориальный орган ФНС, занимающийся регистрацией.

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Начиная с рабочего дня, следующего за днем направления документов, и в течение месяца после указанного дня физическому лицу для завершения регистрации в качестве индивидуального предпринимателя необходимо лично явиться в регистрирующий орган по месту жительства с паспортом.

При явке заявитель подписывает распечатанные регистрирующим органом заявления о регистрации, о получении доступа к ЛК ИП и, при наличии, о переходе на упрощенную систему налогообложения. При этом заявителю выдаются расписка в получении документов, а также логин и пароль от ЛК ИП, которыми он сможет воспользоваться после регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Регистрация осуществляется в день явки заявителя в регистрирующий орган.

Результат оказания услуги по регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя направляется заявителю по адресу электронной почты.