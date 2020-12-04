Налог на движимое имущество хотят вернуть

Правительство проработает вопрос об отмене освобождения движимого имущества компаний от налогообложения не позднее марта 2021 года, рабочяя группа будет создана под председательством министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Лавров на «Ежегодном совещании председателя Совета Федерации со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти».

«В одобренных правительством основных направлениях налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021-2023 годы содержатся положения о рассмотрении вопроса об отказе исключения движимого имущества из объектов налогообложения при снижении предельной ставки налогообложения имущества в целом. Таким образом, вопрос будет проработан об отказе от этой льготы в принципе», — сказал Лавров.

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По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, Совфед предупреждал правительство, что в результате принятия закона об освобождении движимого имущества от налогообложения могут возникнуть выпадающие налоговые доходы в региональных бюджетах.

«Совет Федерации возражал против принятия подобного закона об освобождении движимого имущества от налогообложения. Было поручение президента, но оно исполнено было неточно. Мы говорили о том, что новое приобретаемое оборудование для повышения производительности труда, для улучшения условий труда, мы двумя руками за то, чтобы это новое оборудование не облагалось налогами, но не послушали, все освободили. В итоге мы настаивали на том, чтобы был сделан четкий перечень, чтобы Минэкономразвития определило, что такое движимое имущество. Ничего сделано не было, потому что это крайне сложно сделать. Мы предупреждали, что в результате принятия этого закона будут большие выпадающие налоговые доходы в бюджеты субъектов РФ, так и произошло», — цитирует Матвиенко ТАСС.