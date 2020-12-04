В Госдуму внесли законопроект об обязательной маркировке стеклянной тары

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект об обязательной маркировке стеклянной тары в РФ заводами-изготовителями.

«Стеклянная потребительская тара, производимая на территории РФ, должна содержать обозначение (клеймо), позволяющее идентифицировать ее изготовителя (производителя). Информация о таком обозначении (клейме) вносится в федеральный реестр обозначений, позволяющих идентифицировать изготовителя стеклянной потребительской тары, до начала производства такой тары», — говорится в законопроекте.

Кроме того, законопроект запрещает производство в РФ крепкого алкоголя в полимерной таре.

Как пояснили ТАСС в СФ, правительство прислало положительный отзыв на данный законопроект.

Также внесен законопроект об административной ответственности за производство и оборот алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции в полимерной потребительской таре. За данное нарушение предлагается предусмотреть наказание в виде штрафа для должностных лиц в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей с конфискацией предметов правонарушения или без таковой, для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тысяч рублей с конфискацией предметов правонарушения или без таковой.