Проект закона о регулировании общедоступных персональных данных поддержали в Минцифры

Минцифры поддержало законопроект о регулировании общедоступных персональных данных, но просит отсрочку для создания специальной систему, через которую граждане смогут давать согласие на их обработку.

Законопроект № 1057337-7 внесен депутатом Антоном Горелкиным в середине ноября.

Согласие на обработку данных может даваться либо оператору, либо через специальную информационную систему, оператором которой должен стать Роскомнадзор.

О поддержке министерством проекта закона рассказал замминистра Олег Иванов на совещании в СФ.

«Минцифры в целом поддерживает законопроект. Со своей стороны нам поручено подготовить проект официального отзыва правительства. Мы запросили соответствующее мнение у других ведомств, получили ответы от Роскомнадзора, Минфина, Минюста. Пока не получили от ФСБ и Минэкономразвития. В целом проект отзыва подготовлен», — сказал замминистра.

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Иванов отметил, что к законопроекту нет замечаний, однако есть пожелание — установить сроком ввода в эксплуатацию специальной информационной системы середину 2021 года.

«Такая система в настоящее время не готова. Роскомнадзор как уполномоченный орган в своем ответном письме попросил, что с учетом необходимости подготовки и ввода его в эксплуатацию предусмотреть срок вступления указанных положений с 1 июня 2021 года. Затруднений в создании такой системы нет, но нужно время для того, чтобы такую систему создать», — пояснил замминистра.