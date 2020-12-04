Греф показал Путину первый СберПортал. А Путин посоветовал ему не забывать, что Сбер — это, в первую очередь, банк

Путин, отметив успехи Сбера в IT-сфере, посоветовал Грефу не забывать, что Сбер, в первую очередь, все-таки банк.

Президент отметил, что экосистема банка позволяет нажатием одной кнопки или с помощью голосовой команды «вызвать такси, заказать продукты, купить товары, найти нужную информацию».

«При этом, Герман Оскарович, просил бы вас не забывать, что банк был создан еще в 1841 году. Создатели банка тогда, конечно, не могли даже в самых смелых фантазиях представить, что такое возможно. Но все-таки нужно не забывать, что Сбер, хоть и экосистема — это банк в первую очередь. Требования Центрального банка финансовое учреждение должно соблюдать», — сказал Путин.

Цитата по « Интерфакс ».

На встрече с Путиным, Греф показал ему устройство СберПортал. Первое устройство, его ещё нет в продаже. По его словам, это «первое устройство в мире с камерой, которая управляется жестами».

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«Камера, если вы, ты туда сделаешь свою фотографию и много членов семьи, оно узнаёт членов семьи, подстраивает весь контент Здесь три голосовых помощника, можно совершать телефонные звонки, финансовые операции, можно покупать акции» — сказал Греф.

Насчет первого устройства в мире он, конечно, погорячился. Тот же игровой контроллер Kinect для приставки Xbox 360 впервые был представлен 1 июня 2009 года. Другой пример — технология Soli, которую в июне 2015 представил Google. Она использует радар, который способен уловить мельчайшие движения пальцев в воздухе — вплоть до сдвига всего на 1 миллиметр.

В некоторых смартфонах также используется технология распознавания жестов, но она не использует камеру, поскольку это слишком энергозатратный способ. Используется электромагнитный датчик жестов. Он не задействует камеру, а измеряет изменения в магнитном поле рядом с телефоном.