Путин предложил разработать морально-нравственный кодекс работы искусственного интеллекта. А в «Сбере» он уже есть

Путин предложил разработать морально-нравственный кодекс для работы искусственного интеллекта. А в «Сбере» уже внедрили внутренние принципы этики при разработке таких проектов.

Об этом пишет «ТАСС».

«Кроме различных административных, законодательных ограничений, мне кажется, нужно подумать о том, чтобы выработать внутренний для среды морально-нравственный кодекс работы [искусственного интеллекта]. Во многих средах он применяется», — сказал Путин, выступая в пятницу на пленарном заседании международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).

Ранее глава «Сбера» Герман Греф заявил, что компания внедрила внутренние принципы этики при разработке проектов в области искусственного интеллекта. Для реализации принципов создана специальная рабочая группа и запланирована серия глобальных консультаций. При этом принципы этики «Сбера» будут одним из первых этических документов в сфере ИИ на русском языке.