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Что нового будет в налоговом контроле в 2021 году? Бесплатный вебинар 10 декабря

Что ждать от налоговиков в уходящем 2020 году и в наступающем 2021? Какие мероприятия налогового контроля они для нас готовят?

Центр обучения «Клерка» и спикер Александр Гуров приглашают на вебинар «Как изменились налоговые проверки и что вам надо про это знать». Вебинар бесплатный, состоится 10 декабря, начало в 11:00.

На вебинаре будем рассматривать:

  • Тематические налоговые проверки после пандемии (практика применения).
  • Возобновление выездных налоговых проверок. Проведение мероприятий налогового контроля с соблюдением рекомендаций и учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.
  • Анализ последних доводов инспекции в рамках выездной налоговой проверки для целей начисления НДС и налога на прибыль. Практический разбор актов выездных налоговых проверок.

Записывайтесь прямо сейчас! Участие бесплатное.

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