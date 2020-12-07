Могут ввести пенсионный налоговый вычет по НДФЛ

В ЦБ прорабатывается возможность предоставления гражданам отдельного налогового вычета на взносы по пенсионным программам НПФ.

Напомним, сейчас взносы на негосударственное пенсионное обеспечение, а также добровольные взносы на накопительную пенсию включаются в социальный налоговый вычет с ограничением в 120 тыс. руб.

НПФ в прошлом году просили предоставить гражданам отдельный вычет под пенсионные продукты, уровень которого, по их мнению, должен составлять до 400 тыс. руб., то есть находиться на уровне существующего сегодня вычета для ИИС (индивидуального инвестиционного счета).

По словам первого зампреда ЦБ Степана Кузнецова, этот вопрос будет проработан до марта 2021 года.

Заместитель гендиректора «ВТБ пенсионный фонд» Александр Львов отметил, что в премиум-сегменте по индивидуальным пенсионным планам входящий средний чек — 541 тыс. руб., в розничном — 92 тыс. руб. «Налоговые льготы, конечно, нужны», – цитирует его слова «Коммерсантъ».

«Минфин стоит насмерть против такого вычета, потому что понимает, что если будет отдельная налоговая пенсионная льгота, то тогда по крайней мере определенная часть людей, которые сегодня уже клиенты фондов с хорошим доходом, с удовольствием ею воспользуется»,— заявил президент НАПФ Константин Угрюмов.