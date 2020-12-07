Минздрав не предлагал ограничить передвижение между регионами

Минздрав не предлагает введение ограничений на передвижение граждан между субъектами России.
Об этом пишут на сайте министерства со ссылкой на помощника Министра здравоохранения Алексея Кузнецова:
«Минздрав России не предлагает введение каких-либо дополнительных ограничений на передвижение граждан по территории Российской Федерации. Фраза о возможности введения ограничений на передвижение между регионами и муниципалитетами, содержалась в научном докладе на медицинской конференции „Медицина и качество“ в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами, и была вырвана из контекста».
На «Клерке» сегодня писали, что министр здравоохранения Мурашко предложил подумать об ограничении передвижения россиян между субъектами.