Получить вычет по НДФЛ можно будет без декларации

Для получения вычета по НДФЛ достаточно будет заполнить заявление в Личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Процесс может стартовать уже с 1 января 2021 года.

Соответствующий законопроект, подготовленный Минфином, сегодня рассматривается на правительственной комиссии по законопроектной деятельности, пишут «Известия».

Изменения коснутся имущественного вычета и вычета по операциям с индивидуальным инвестиционным счетом.

Документально подтверждать свое право на вычеты будет не нужно. Автоматизированная система обработки будет получать данные не только из налоговой, но и из внешних источников — например, от участников рынка ценных бумаг.