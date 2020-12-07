Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Получить вычет по НДФЛ можно будет без декларации

Для получения вычета по НДФЛ достаточно будет заполнить заявление в Личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Процесс может стартовать уже с 1 января 2021 года.

Соответствующий законопроект, подготовленный Минфином, сегодня рассматривается на правительственной комиссии по законопроектной деятельности, пишут «Известия».

Изменения коснутся имущественного вычета и вычета по операциям с индивидуальным инвестиционным счетом.

Документально подтверждать свое право на вычеты будет не нужно. Автоматизированная система обработки будет получать данные не только из налоговой, но и из внешних источников — например, от участников рынка ценных бумаг.

📌 Реклама
Онлайн-курс
Дебиторка в кризис: спецкурс для бухгалтера. Практические способы вернуть долги
Станьте круче в глазах руководителя. Научим бороться с одной из главных головных болей бизнеса
Записаться
6825
9750 ₽
–30%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама