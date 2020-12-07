Росстат потратит на аналитическую платформу 700 млн рублей

Росстат к 2023 году планирует запустить центральную аналитическую платформу (ЦАП) «Население» стоимостью 719 млн руб. Предполагается, что через нее бизнес сможет получить бесплатный доступ к ряду данных о населении.

Компании и сейчас запрашивают данные у Росстата, но это длительный процесс, а собранная информация хранится в виде таблиц, рассказал «Коммерсанту» замглавы Росстата Павел Смелов.

ЦАП же, утверждает господин Смелов, будет отображать данные в виде графиков, картинок, диаграмм и карт с геолокацией. "Предприятия смогут получить доступ к системе по API и делать уникальные запросы. Хочешь, например, открыть магазин в определенном месте — можешь увидеть характеристику населения, которое здесь проживает«,— объясняет он, добавляя, что доступом уже интересуются «Яндекс» и Сбербанк.

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Однако директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев оценивает перспективы платформы Росстата скептически: «Логика государства: мы должны видеть все обо всех. Но затем приходит осознание, что прозрачность работает в обе стороны. Население, оппозиция, шпионы тоже получат информацию о чиновниках, о положении дел с болезнями, рождаемостью, бедностью. И тогда начнут ограничивать взаимодействие бизнеса с этой платформой».

Критикует проект и глава комитета «Умный город» ассоциации «Руссофт» Виктор Субботин: крупнейшие корпорации уже своими силами создали детальные портреты клиентов и знают их предпочтения, а мелкий и средний бизнес и без статистики знает своих потребителей. Кроме того, говорит он, интеграция и визуализация данных только к 2023 году — очень большой срок в сегодняшних условиях, «у бизнеса другие скорости».