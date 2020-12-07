Ситуация с коронавирусом остается напряженной, считают в Роспотребнадзоре

Глава Роспотребнадзора заявила, что в России ситуация с коронавирусом остается напряженной. В значительной степени все определяется ситуация в столицах.

«Ситуация остается напряженной и в значительной степени определяется заболеваемостью в Москве и в Санкт-Петербурге», — сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Как пояснила Попова, на Москву и Санкт-Петербург приходится до 40% выявляемых в стране случаев заражения.

Также она отметила высокую заболеваемость в Карелии.

«Среднесуточный показатель [по России] составляет 18,8 [случая заражения] на 100 тыс. населения. Разброс показателя остается так же велик, как и в предыдущие недели: сохраняется позиция лидера, это Республика Карелия с показателем 75,7 на 100 тыс. населения», — сказала она.

Рассказала Попова и про соблюдение масочного режима:

«По ограничительным мерам — масочный режим соблюдается преимущественно во всех субъектах РФ. Он введен во всех субъектах РФ, но вместе с тем за прошедшую неделю за нарушение масочного режима составлено более 30 тыс. протоколов об административном правонарушении», — сказала Попова.

По материалам «ТАСС».