Появились новые коды для заявлений на получение патентов

Какие коды указывать в заявлении на патент по новым видам деятельности, которые добавили в главу по ПСН? Этими вопросами завален интернет, но никаких официальных данных ФНС не публикует.

Однако в Личном кабинете ИП уже появились новые коды, так что можно их использовать:

Деятельность стоянок для транспортных средств — 94ХХ01;

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала свыше 50 квадратных метров, но не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли — 95ХХ01;

Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей свыше 50 квадратных метров, но не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания — 96ХХ01;

Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка транспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг — 97ХХ01.

ХХ — это код региона. Т.е. деятельность стоянок в Санкт-Петербурге — это код 947801.