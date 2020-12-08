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Появились новые коды для заявлений на получение патентов

Какие коды указывать в заявлении на патент по новым видам деятельности, которые добавили в главу по ПСН? Этими вопросами завален интернет, но никаких официальных данных ФНС не публикует.

Однако в Личном кабинете ИП уже появились новые коды, так что можно их использовать:

  • Деятельность стоянок для транспортных средств — 94ХХ01;
  • Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала свыше 50 квадратных метров, но не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли — 95ХХ01;
  • Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей свыше 50 квадратных метров, но не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания — 96ХХ01;
  • Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка транспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг — 97ХХ01.

ХХ — это код региона. Т.е. деятельность стоянок в Санкт-Петербурге — это код 947801.

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